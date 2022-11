Feriado com esporte e lazer gratuitos no Noroeste

Norô Sport Day terá, nesta terça-feira (15), um espaço com diversas modalidades, além de sorteios de brindes ao longo do dia

Os amantes do esporte e do lazer terão um feriado movimentado no bairro Noroeste. Na próxima terça-feira (15), o Norô Sport Day promoverá um espaço com diversas modalidades que estarão abertas para participação da comunidade, além das atividades de lazer e sorteios de brindes ao longo do dia.

O evento será realizado pela Secretaria de Juventude em parceria com a Associação Brasiliense de Esporte, Cultura e Saúde e apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, Instituto Brasília Ambiental, Caesb e empreendedores locais.

Com o intuito de reunir jovens atletas, o evento permitirá que a comunidade conheça talentos do esporte juvenil brasileiro e aprendam fundamentos básicos nas modalidades que estarão disponíveis durante o dia.

A patinação artística é uma das modalidades participantes e contará com a presença das atletas da seleção brasileira Letícia Fonseca e Mell Barbosa, que são brasilienses.

“Patino desde os 7 anos de idade, hoje sou campeã brasileira da minha categoria e estou muito feliz em fazer parte de um projeto que dá a oportunidade de outros jovens, como eu, de conhecerem o nosso esporte”, comemora Letícia.

A atleta da seleção brasileira de patinação de velocidade Fernanda Alexandre também confirmou sua presença. “Comecei minha carreira tendo aulas no Parque da Cidade e esse primeiro contato com o esporte fez toda diferença na minha vida. Espero que quem estiver com a gente se divirta e entenda mais sobre as nossas modalidades”, afirma.

A partir das 8h, no Parque Burle Marx, o público poderá curtir e participar de aulões de basquete, futsal, calistenia, vôlei de praia, corrida, entre outras das mais de dez modalidades que estarão disponíveis até as 18h.

“O nosso desafio é fomentar espaços que permitam que os jovens tenham acesso a oportunidades e o esporte é um ambiente que contribui para o desenvolvimento do ser humano em diversos aspectos. Eu, como educadora física, fico feliz em fazer parte dessa iniciativa, já que todos saem beneficiados: a juventude do DF, os moradores e empreendedores da região, assim como os atletas, o que é maravilhoso”, celebra a secretária de Juventude, Leila Ornelas.

Confira a programação completa

Corrida (VS Sports)

A partir das 8h

Futsal (Noroeste Futsal)

8h às 10h

Calistenia (Brazil Calistenics)

8h às 10h

Basquete (NW basquete)

8h às 10h

Futevôlei (Livin futevôlei)

8h às 10h

Vôlei de praia (Beach Volleyball Noro)

8h às 10h e 16h às 18h

Eletroestimulação (Imotion J1)

9h às 11h

Kangoo (Raphadura)

A partir das 10h

Pilates (Real Pilates)

A partir das 10h

Vôlei (Brasília Vôlei)

10h às 12h

Beach tennis (Calango Beach Tennis)

10h às 12h

Patinação artística (Febrahpa)

15h às 18h

Hockey (Abecs)

16h às 18h

Speed skate (Jaguar)

16h às 18h

Tênis (Escola do Guga)

16h às 18h

Com informações da Agência Brasília