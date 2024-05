CBMDF é acionado após quiosque pegar fogo em Taguatinga

Na madrugada desta segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em um quiosque localizado na EQNL 9/11, próximo ao Mercado Supercei, em Taguatinga-DF.

Ao chegarem ao ponto indicado, as equipes de resgate se depararam com um cenário desafiador: um quiosque envolto pelas chamas. Dentro do estabelecimento, funcionava uma loja de móveis usados, o que contribuiu para a rápida propagação do fogo devido à grande quantidade de materiais combustíveis presentes no local.

As chamas, acompanhadas de intensas labaredas e calor, representavam uma ameaça iminente às edificações vizinhas. Diante da urgência da situação, os bombeiros iniciaram imediatamente os trabalhos de combate ao incêndio, visando controlar e extinguir as chamas para evitar danos maiores.

Após aproximadamente uma hora de intensos esforços, a operação de combate e extinção do incêndio foi bem-sucedida, resultando no controle das chamas e na preservação das edificações circunvizinhas. Além disso, os bombeiros também realizaram o rescaldo da área para garantir que não houvesse reignição do fogo.