PMDF apreende papagaios verdadeiros em residência de Taguatinga

No último sábado (4), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), enquanto realizava o controle de um incêndio florestal próximo à Floresta Nacional (Flona) em Taguatinga, notou aves silvestres presas em uma residência nas proximidades.

Imediatamente, acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) através do COPOM.

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) prontamente respondeu ao chamado e chegou ao local para averiguar a situação. Ao conversar com o morador, foi constatado que ele mantinha dois papagaios verdadeiros (Amazona aestiva), criados irregularmente em cativeiro.

Diante da infração constatada, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela PMDF, de acordo com a legislação ambiental vigente.

As aves apreendidas serão encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para os procedimentos necessários.