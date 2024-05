CBMDF chega ao RS para ajudar no resgate de vítimas das enchentes na região

Na manhã do último domingo (5), às 11h40, a equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal chegou à cidade de São Leopoldo-RS, localizada a 40 km de Porto Alegre-RS, para iniciar as operações de socorro às vítimas das enchentes que assolaram a região.

A equipe, composta por 14 bombeiros especializados em salvamento aquático e terrestre, 2 agentes da Defesa Civil, dois cães treinados para busca e salvamento, 4 viaturas, 2 embarcações, 2 motores de popa, 2 drones do CBMDF e 2 drones da Defesa Civil, estava pronta para enfrentar os desafios impostos pela situação de emergência.

Após receberem as informações e chamados do Comando do Incidente sobre a operação de busca e salvamento na região, os bombeiros foram direcionados para atender os chamados de socorro de pessoas que aguardavam ajuda em áreas alagadas da cidade.

Ao chegarem às áreas afetadas, os bombeiros encontraram moradores isolados em suas residências, com a água alcançando até o segundo andar das edificações. Alguns indivíduos estavam até mesmo sobre os telhados, aguardando desesperadamente pelo resgate.

Utilizando suas embarcações e cães treinados para busca, os bombeiros do Distrito Federal iniciaram os trabalhos de resgate. Até o momento (21h – 05/05/24), conseguiram resgatar 21 adultos, 3 crianças, 3 recém-nascidos e 9 cães, apesar das condições adversas enfrentadas pela população atingida.

A Força Tarefa permanecerá na região inicialmente até o dia 16 de maio de 2024, podendo haver alterações conforme as determinações do Governador do Distrito Federal.