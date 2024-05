Colisão entre dois veículos deixa quatro pessoas feridas na via L4

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão entre dois veículos, que ocorreu por volta das 23h30 desta quinta-feira (05/05), na via L4, em frente à UNIEURO, sentido Asa Sul, em Brasília-DF.

Ao chegar ao local, as equipes de resgate se depararam com um Fiat Uno de cor branca e um GM Celta prata, ambos envolvidos no acidente.

O condutor do Fiat Uno, de 28 anos, saiu ileso e permaneceu no local, colaborando com as autoridades durante o atendimento.

No entanto, quatro vítimas precisaram ser transportadas ao IHBB – Instituto Hospital de Base de Brasília para receberem atendimento médico:

O motorista do GM Celta, de 26 anos, foi atendido e transportado consciente e orientado, apresentando um corte na testa. A passageira do Celta, de 20 anos, também foi atendida e transportada consciente e orientada, queixando-se de dores no pescoço.



Uma gestante de 22 anos, também passageira do Celta, foi transportada consciente e orientada, relatando dores no pescoço. O passageiro do Fiat Uno, de 21 anos, foi atendido e transportado consciente e orientado, apresentando dores na perna esquerda e dor de cabeça.