Estoque crítico no banco de sangue do DF

Por Luis Nova

[email protected]

A Fundação Hemocentro de Brasília emitiu alerta para baixa quantidade de sangue no estoque da rede pública do DF, tendo apenas “41% do considerado ideal para atender toda a rede”. Dos oito tipos sanguíneos existentes (O+, O-, B+, B-, AB+, AB-, A+ E A-) seis estão com quantidades críticas e dois um pouco acima do mínimo, são elas: AB- em baixa e AB+ em situação regular. A Fundação enviou ofício para a Secretaria de Saúde, na última segunda (29/4) recomendando a suspensão das cirurgias eletivas até o último sábado (4), em razão dos possíveis desabastecimentos. “A medida buscou garantir o abastecimento de hemocomponentes para atender as transfusões de urgência e emergência”, explica o Hemocentro.

A Fundação ainda informou que a recomendação da semana passada já se normalizou com o aumento de doadores, entretanto a pasta não descarta novo pedido. “No momento, não há previsão de emissão de novo documento a respeito. Porém, caso haja necessidade, a decisão será tomada pela Unidade Técnica”, explica a pasta.

Segundo a Fundação Hemocentro, para garantir o estoque seguro de sangue na rede é necessário 180 doações diárias, entretanto a epidemia atual afetou diretamente as reservas da Fundação.”Principalmente devido ao aumento da demanda por sangue devido à epidemia de dengue e ao incremento substancial no número de transfusões realizadas nos hospitais do Distrito Federal, os estoques do Hemocentro ficaram comprometido”, explica a Fundação.

A aposentada Maria dos Santos, de 58 anos, veio do Guará até o Hemocentro para doar. Ela viu uma notícia da situação crítica do banco sangue e resolveu correr para colaborar. Maria define a doação como um ato de amor. “Na minha casa todos somos doadores, somos em cinco. Eu costumo doar a cada 4 meses, mas dessa vez vim antes para ajudar a Fundação”, relata.

O empresário Jonatan Martins, de 41 anos, correu ao Hemocentro na manhã de ontem para fazer uma doação para um amigo que está internado e precisando de sangue. O empresário relata que sempre doa pois sabe a importância da ação para colaborar com as pessoas que enfrentam uma situação difícil em uma cama hospitalar. “Quem nunca doou sangue, pode vir tranquilo. É só uma picadinha e é bem tranquilo. Em 40 minutos termina todo o processo”, conta o empresário.

Cirurgias Eletivas

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que não foi preciso suspender cirurgias neste momento, mesmo com a recomendação da Fundação Hemocentro. “Os procedimentos permanecem sendo realizados normalmente”

Quanto tempo dura o sangue doado?

A Fundação Hemocentro de Brasília informou que o sangue doado possui validade de acordo com o componente sanguíneo. “Após a coleta do sangue, a bolsa é processada, resultando em até quatro hemocomponentes (hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado). As hemácias têm validade de até 42 dias; as plaquetas cinco dias; o crioprecipitado e o plasma, quando congelados, têm validade de até 12 e 24 meses, respectivamente”, explicou a Fundação.

Quem pode doar?

Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos pode doar sangue, desde que pese acima de 51 kg e esteja saudável. Menores de idade também podem doar, mas precisam da autorização dos pais ou responsáveis. No dia da doação é importante se alimentar bem, beber muita água e evitar comidas gordurosas até a coleta de sangue. A Fundação Hemocentro de Brasília fica no Setor Médico Hospitalar Norte, próximo ao Hospital da Asa Norte (HRAN).

Quem quiser doar sangue tem que agendar a doação, também há possibilidade de encaixe. O serviço pode ser feito pelo site agenda.df.gov.br, pelo telefone 160, opção 2, ou também pelo 0800 6444 0160.

Folga no dia da doação

Uma vez a cada 12 meses o doador de sangue pode faltar um dia de trabalho sem qualquer desconto para fazer a doação sanguínea. O direito é assegurado no artigo 473 da Consolidação das Leis Trabalhistas, Lei 5.452/43.

Ação em Águas Claras

Hoje a unidade Móvel do Hemocentro atenderá os doadores de Águas Claras, quem tiver interesse e disponibilidade, pode ir até a administração da cidade.