Defensoria leva serviços a mulheres em situação de vulnerabilidade

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizou, nesta segunda-feira (06), a 12º edição do Dia da Mulher com foco em ofertar serviços gratuitos para o público feminino em situação de vulnerabilidade. A ação ocorre uma vez por mês e conta com diversos atendimentos para as mulheres no âmbito da saúde, jurídico, educação e beleza.

A iniciativa da DPDF visa oferecer serviços de qualidade para as mulheres que vivem em situação de risco devido a fatores sociais, econômicos e violência. O Dia da Mulher da DPDF acontece na primeira segunda-feira útil de cada mês, caso seja feriado, a ação é realizada no primeiro dia útil subsequente. Desde maio de 2023, durante as 11 primeiras edições, já foram realizados quase 11 mil atendimentos.

O Dia da Mulher ocorre sempre no Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Dentre os serviços ofertados no campo jurídico estão: atendimentos de conciliação e mediação, orientação jurídica, acompanhamento processual, exames de DNA e atendimento psicossocial.

No âmbito da educação e trabalho, o Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) ofertou vagas de estágio e de jovem aprendiz. Além da parceria com a Fecomércio-DF, a ação da DPDF também conta com a participação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) com oferta de serviços de beleza voltados à autoestima da mulher.

Na área da saúde, são oferecidos atendimentos de mamografias, exames citopatológicos, odontologia, consultas com profissionais de enfermagem e aferição de pressão ocular. A novidade desta última edição foi a realização de testes rápidos de dengue por parte da Secretaria de Saúde do DF (SES/DF). O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Móvel, da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes/ DF), também esteve presente no evento para ofertar serviços socioassistenciais.

O tema da violência doméstica também esteve presente na ação da DPDF, com a presença da Secretaria da Mulher com a entrega de kits e panfletos informativos, além de orientações a mulheres que foram vítimas dessa violência. O Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus) também ofertaram atendimentos psicossociais às vítimas de violência doméstica e seus familiares.

Ao Jornal de Brasília, a coordenadora do evento e Subdefensora Pública-Geral, Emmanuela Saboya, destacou a importância da iniciativa e das parcerias para que o Dia da Mulher alcance cada vez mais mulheres. “Estamos comemorando 12 edições do Dia da Mulher. Aqui nós recebemos, tratamos e cuidamos das mulheres com um abraço geral. Nós temos cuidados com a saúde, a carreta da beleza, serviços jurídicos e tantos outros. Temos também parceria com o Sesc, Senac e a Fecomércio como um todo nos ajudando”.

“Já são quase 12 mil atendimentos, na 11º edição nós fizemos 2,8 mil atendimentos. Tudo começou em 2023, e aos poucos fomos crescendo e aprendendo. A cada edição também buscamos trazer mais parceiros e novidades. A Defensoria Pública do DF tem que ser muito mais do que um advogado público, ela tem a missão de abraçar o nosso vulnerável e cuidar dele de todas as formas, inclusive com orientações”, comentou a subdefensora.

A moradora do Recanto das Emas, Carmelinda Gomes, 56 anos, contou ao JBr que já foi em quatro edições do Dia da Mulher, e sempre consegue o atendimento que procura: “Dessa vez vim buscar atendimento na parte do Cras e dentista. Estou aguardando ser atendida pelo Cras, mas tenho certeza que serei bem atendida porque essa é uma ação muito benéfica dentro do DF. Eu sou uma frequentadora da Defensoria Pública e sempre fui bem atendida naquilo que procurei”.

Para Carmelinda, seria interessante se a DPDF estendesse o Dia da Mulher para outras regiões administrativas, para atender mais mulheres: “Dentro do Distrito Federal essa ação é muito positiva, seria interessante se estendesse a iniciativa até para outras regiões porque acaba que você vem de uma região distante porque você não tem esse mesmo atendimento em outros locais. Por isso, todo mundo acaba vindo aqui”.

A aposentada do Riacho Fundo II, Suellyn Maria, 65 anos, já foi em nove edições do Dia da Mulher, e falou sobre a importância da iniciativa para todas as mulheres: “Tem cinco anos que frequento a Defensoria, e estou sempre conseguindo resolver os meus problemas. Essa ação é muito importante porque o governo não se lembra do povo e se não for essa ajuda da Defensoria nós ficaríamos esquecidos completamente. Essa ação tem sido uma força e um trabalho digno das pessoas que conheço aqui dentro. É um trabalho maravilhoso”.