CBMDF combate incêndio de grandes proporções no Altiplano Leste, DF

Nesta terça-feira, 4, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está combatendo um incêndio, de grandes proporções, em vegetação na região do Altiplano Leste, DF, contando com 4 viaturas e 34 militares.

Segundo os bombeiros, o local do incêndio é de difícil acesso e o terreno é bastante acidentado.

Até o momento, um dos flancos já foi controlado, e agora o CBMDF combate um flanco que está indo em direção a uma mata de galeria. Os militares possuem equipes de combates nas duas extremidades do incêndio.

A queimada teve início na noite dessa segunda-feira, 03. Por ser uma área de difícil acesso, não foi possível realizar o combate ao incêndio durante a noite.

O fogo não atingiu a casas de moradores próximo ao local.

Vídeo: CBMDF/Divulgação