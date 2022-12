Carro roubado foi recuperado pela PMDF

Na manhã dessa quinta-feira, 15, a PMDF, por meio do serviço de inteligência, localizou em Taguatinga um VW Gol roubado no domingo, 11

Na manhã dessa quinta-feira, 15, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do serviço de inteligência, localizou em Taguatinga um VW Gol roubado no domingo, 11, em Santa Maria, DF.

Após localizado foi acionada a viatura da área para a abordagem.

Dentro do veículo estavam 3 suspeitos e durante a revista foi encontrada uma arma de fabricação caseira calibre 22, com uma munição intacta e uma réplica de uma pistola.

As armas e os três foram encaminhados à 21ªDP.