Traficante se esconde dentro de box da cama para não ser preso na Estrutural

O traficante já deixava uma escada posicionada no quintal para empreender fuga caso a polícia fosse até a sua residência

Um traficante de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde da última quinta-feira (15), na quadra 03 da Estrutural. O criminoso fugiu e se escondeu dentro do forro de uma cama box para não ser pego pelos policiais.

Após investigações no local em que o traficante residia, a equipe da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) flagrou a venda de substância entorpecente pelo traficante. Ao menos quatro vendas ilícitas foram flagradas pela polícia. “Foi possível, inclusive, capturar um usuário que havia acabado de adquirir uma porção de maconha com o traficante pelo valor de R$ 50 reais”, afirma o delegado Thiago Peralva.

Ao flagrar a venda de drogas a equipe adentrou na residência do criminoso para efetuar a prisão. Porém o traficante precavido, deixava uma escada nos fundos do lote para tentar empreender fuga caso ocorresse alguma ação policial e assim o fez. O traficante, utilizou a escada para fugir e levou consigo a droga que vendia. Durante a fuga, ele andou pelos telhados das casas vizinhas e dispensou o material entorpecente.

O criminoso ingressou em uma das residências vizinhas, e ainda trocou de roupa no local. Ele escondeu a própria roupa no interior de uma máquina de lavar e vestiu uma roupa que estava no varal da residência. Foi realizada uma varredura na casa e, em um dos quartos, os policiais perceberam que uma cama box estava muito pesada e tentaram levantá-la. Com o esforço de três policiais a cama foi levantada e o traficante, que estava escondido dentro do forro, caiu no chão. O traficante ainda resistiu à prisão quando foi contido pelos policiais.

A equipe policial localizou as roupas do traficante e encontrou a quantia de R$ 325,00 reais em espécie. Ele foi conduzido para a delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência.

Na residência do traficante, os policiais encontraram faca e tesoura com resquícios de droga. O traficante já possuía duas anotações criminais por tráfico de drogas. Após ser encaminhado para a carceragem da PCDF, o criminoso aguardará audiência de custódia.