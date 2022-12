PCDF deflagra operação contra grupo responsável por fraudes contra INSS

A PCDF deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar contra um grupo responsável por fraudes contra o INSS

Na manhã desta sexta-feira, 16, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª DP, deflagrou uma operação para cumprir três mandados de busca e apreensão domiciliar contra um grupo de indivíduos associados a uma organização criminosa do Estado de São Paulo e responsável por fraudes contra o INSS.

Os investigados têm ligação com a facção paulista sendo responsáveis por juntarem laranjas para receberem benefícios fraudados decorrentes de morte de terceiros e teriam agregado um laranja em Ceilândia, DF.

Após o recebimento de cerca de R$ 70 mil na conta bancária, o laranja teve parte do dinheiro bloqueado em decorrência de dívidas anteriores sendo ameaçado e perseguido pelo grupo, que dizia contactar os faccionados de São Paulo.

Em razão da dívida a vítima acabou sendo sequestrada pelo bando em Ceilândia sendo obrigada a fazer transferências bancárias e entregar bens aos autores, os quais ainda contactaram familiares da vítima e exigiram mais dinheiro para libertá-la.

Mesmo após a soltura da vítima, as ameaças continuaram e se estenderam aos familiares dela. Dessa forma, eles procuraram a 19ª DP para narrar os fatos, quando a investigação foi iniciada.

A polícia busca a identificação de outros autores que participaram do sequestro e ainda não estão identificados.

Ao término da investigação os autores irão responder por extorsão mediante sequestro e haverá o compartilhamento de provas com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – Draco/Decor da PCDF para apuração da organização criminosa e com a Polícia Federal que investigará as fraudes contra o INSS.