Sejus promove Natal Solidário no Recanto das Emas

A ação solidária ocorre neste sábado, 17/12, e a programação conta com apresentações e entrega de brinquedos

A Secretaria de Justiça e Cidadania realiza o Natal Solidário, neste sábado (17), das 9h às 12h, na Estação de Cidadania na Recando das Emas. A ação vai contar com a distribuição de brinquedos, entrega de panetones e registro de fotos das crianças com as famílias e o Papai Noel. A expectativa é que 300 pessoas compareçam ao evento.

A programação também conta com apresentações de ballet, skate, poesia, batalha de rimas, artes marciais de karatê e muito mais. “O Natal é um momento mágico, sobretudo para as crianças. Por isso, fizemos tudo com muito carinho”, ressalta a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Confira a programação completa: shorturl.at/acpMP.

Serviço