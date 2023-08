Carro com mais de R$ 108 mil em débitos é apreendido na Asa Norte

Os militares realizaram a abordagem e, ao verificar a situação do veículo, foram encontradas 522 irregularidades

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, nesta quinta-feira (10), um carro com mais de R$ 108 mil em débitos, na Asa Norte.

Segundo a corporação, uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) realizava patrulhamento no local quando flagraram o motorista do carro utilizando o celular enquanto dirigia.

Os militares realizaram a abordagem e, ao verificar a situação do veículo, foram encontradas 522 irregularidades.

Após a descoberta, o carro foi recolhido e levado para o pátio do Detran.