Morre, aos 77 anos, a jornalista e professora Dad Squarisi

Dad Squarisi, que também era escritora, não resistiu às complicações de um câncer

A jornalista e mestre em literatura Dad Squarisi faleceu, nesta quinta-feira (10), aos 77 anos, em Brasília. Dad, que também era escritora, não resistiu às complicações de um câncer.

Nascida no Líbano em 1946, Dad Abi Chahine Squarisi chegou em Brasília no início da capital. No Brasil, se tornou referência em suas áreas de atuação. Trabalhava, há cerca de 30 anos, no jornal Correio Braziliense, onde era editora de Opinião.

Dad foi acometida por uma leucemia em 2016 e, por duas vezes (2016 e 2021), passou por transplantes de medula óssea. A jornalista deixa o filho, Marcelo, e os netos, João Marcelo e Rafael. Ainda não há informações sobre velório e enterro.