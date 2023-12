Carro com 466 flagrantes de infrações e R$ 88 mil em multas é apreendido

O objetivo do monitoramento é retirar das ruas veículos de condutores que cometem infração de trânsito de forma contumaz, gerando grande risco à segurança viária

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) apreendeu, nessa segunda-feira (04), um carro com 466 infrações de trânsito em seu prontuário, sendo a maioria delas por excesso de velocidade e avanço de sinal.

O veículo Celta de cor prata estava sendo monitorado pelas equipes do Detran quando foi abordado na segunda entrada do Núcleo Bandeirante. Além de não estar licenciado desde 2017, os débitos acumulados totalizam R$ 88.433,61.

O objetivo do monitoramento é retirar das ruas veículos de condutores que cometem infração de trânsito de forma contumaz, gerando grande risco à segurança viária.

“Na maioria das vezes, o carro nem está no nome do condutor, o que o exime de responsabilidades deixando-o livre para agir de forma irresponsável no trânsito. Levando em consideração que a maioria das notificações registradas são de excesso de velocidade, esse veículo coloca em risco toda a sociedade, pela gravidade dos acidentes que pode gerar”, destaca o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias.

As informações são da Agência Brasília