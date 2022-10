Carro capota na BR-020, próximo ao Condomínio Alto da Boa Vista

O CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um capotamento de veículo de passeio na BR-020, sentido Planaltina

Na noite desta terça-feira, 11, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando quatro viaturas e dezesseis militares, referente a um capotamento de veículo de passeio na BR-020, sentido Planaltina, próximo ao Condomínio Alto da Boa Vista, região de Sobradinho, DF.

Ao chegarem no local, os bombeiros se depararam com um Renault Duster de cor verde, conduzido pelo senhor R.W.S.A., 39 anos, perdeu o controle da direção, saiu da via e capotou na marginal da pista sentido Planaltina, ele estava acompanhado da senhora A.L.T.A., 40 anos.

O condutor conseguiu sair do veículo por meios próprios, e apresentava escoriações pelo corpo e dores na região da coluna cervical, a passageira foi retirada do interior do veículo por nossos socorristas aplicando o protocolo de imobilização da coluna cervical, apresentava escoriações, dores pelo corpo e um corte na face.

Ambos foram transportados pelo CBMDF ao Hospital de Base do DF, ambos estavam conscientes, orientados e estáveis.

A cena ficou aos cuidados da PRF.