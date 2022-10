Traficante foragido é preso na Estrutural

No local onde a droga era escondida, havia farta quantidade de cocaína, balança de precisão e material para embalar os entorpecentes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na tarde desta terça-feira (11), um traficante de 37 anos, que estava foragido na Estrutural. O suspeito havia fugido anteriormente quando a polícia o abordou vendendo drogas na quadra 05 do Setor Oeste.

Suspeito havia fugido em uma abordagem da polícia há dois meses. Foto: Reprodução

No dia 11 de agosto, após receberem informações de que um indivíduo estaria vendendo cocaína na quadra 05 do Setor Oeste na Estrutural e que a droga era guardada em uma kitnet na localidade, os policiais civis foram até o local. “Quando o traficante se preparou para ingressar na kitnet, foi realizada a abordagem, entretanto, o indivíduo empreendeu fuga do local e não foi alcançado”, afirma o delegado Thiago Peralva, da 08ª Delegacia de Polícia (Estrutural).

No interior do imóvel, os policiais localizaram farta quantidade de cocaína, balança de precisão e material para embalar a droga. Após dois meses de investigações, os policiais conseguiram prender o traficante em outra residência situada na quadra 03, do Setor Oeste, da Estrutural.

Os policiais conseguiram prender o traficante em outra residência situada na quadra 03, do Setor Oeste, da Estrutural

O indiciado responderá pelo crime de tráfico de drogas e, se condenado, poderá pegar até 15 anos de prisão.