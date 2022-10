Motoqueiro morre após bater em poste no Altiplano Leste

Ainda de acordo com a corporação, o homem teria perdido o controle da direção e colidido com o poste de iluminação

Um motociclista morreu no final da noite desta terça-feira (11), no Altiplano Leste, após colidir com um poste.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMF), por volta das 23h05, designou duas viaturas e oito militares para atender um acidente na Estrada de São Bartolomeu, próximo ao Lago Sul.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o motoqueiro, identificado apenas como A.S.L, de 25 anos, já sem sinais vitais.

Ainda de acordo com a corporação, o homem teria perdido o controle da direção e colidido com o poste de iluminação.

A cena foi preservada até a chegada da Perícia e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.