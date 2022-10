Homem leva choque e fica pendurado em poste, em São Sebastião

De acordo com outro funcionário, uma das mãos do rapaz ficou com queimaduras e saía fumaça da roupa da vítima

Nessa segunda-feira (10), um homem, de 45 anos, levou um choque e sofreu queimaduras enquanto fazia uma manutenção em transformadores. O eletricista prestava serviços para Neoenergia Distribuição Brasília no Bairro Residencial Oeste Q 305, em São Sebastião, quando ocorreu o acidente. O trabalhador que fazia o serviço no poste recebeu uma descarga elétrica. De acordo com outro funcionário, uma das mãos do rapaz ficou com queimaduras e saía fumaça da roupa da vítima. Uma equipe da Polícia Militar (PMDF) passava perto da área e ouviu um barulho e gritos de desespero. Os policiais encontraram o homem desacordado, isolaram o local do acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Os bombeiros prestaram socorros ao eletricista com vida, porém ele apresentou queimadura extensa na mão esquerda, baixa saturação e desorientação. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Asa Norte (HRAN). Segundo a Neoenergia, o homem está sendo acompanhado e recebendo ajuda. Em nota, a empresa esclareceu que as causas do acidente vão ser investigadas. A 30ª Delegacia de Polícia está apurando o caso.