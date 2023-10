Campanha arrecada doações para mães de bebês com internação prolongada

O projeto foi idealizado pela chefia de enfermagem da UCPPed em conjunto com a psicóloga da unidade

A Unidade de Cuidados Prolongados Pediátricos (UCPPed), do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), está promovendo uma campanha de arrecadação de roupas e itens de higiene pessoal para mães de pacientes internados na unidade. As doações podem ser entregues na sala de Chefia de Enfermagem, localizada no 1º andar do HRSM.

O objetivo dessa iniciativa é garantir que essas mães tenham o suporte necessário para participar das caminhadas e corridas semanais, promovidas todas as terças e quintas-feiras às 16h30. O projeto foi idealizado pela chefia de enfermagem da UCPPed em conjunto com a psicóloga da unidade. Normalmente, de sete a dez mães participam das atividades. As crianças assistidas pela UCPPed são portadoras de condições crônicas complexas e, por muitas vezes, passam por internações de longa permanência.

Gabriela Conceição, psicóloga da unidade, enfatiza a importância da atividade realizada com as cuidadoras: “Em uma situação de internação prolongada, são vistas diversas modificações no âmbito biopsicossocial dos familiares dos pacientes internados. Nesse contexto, a atividade física entra como um importante e valioso recurso terapêutico, que estimula a diminuição de riscos à saúde física e mental, promove a vinculação entre as participantes, melhora a qualidade de vida e auxilia os familiares a lidar com as demandas emocionais e físicas impostas pela hospitalização.”

Reconhecendo que o bem-estar das mães também desempenha um papel fundamental no processo hospitalar, Raquel Caetano, enfermeira e chefe de enfermagem da unidade, destaca a importância dessa campanha: “Nossa ideia é aperfeiçoar, cada dia mais, os cuidados com as mães dos nossos pacientes. A gente sabe que a atividade melhora a autoestima, as funções cognitivas e também diminui o estresse e a ansiedade. Por isso, essa atividade se torna também um aliado importante no cuidado. A arrecadação vai proporcionar às mães itens mais adequados para a realização das atividades físicas. Muitas delas têm realizado as caminhadas de chinelo”.

A pediatra Lara Vieira, chefe de serviço de assistência na UCPPed, complementa: “Se levarmos em consideração que essas mães permanecem no hospital por um longo período acompanhando seus filhos internados, a caminhada e a corrida têm um papel ainda mais relevante para proporcionar saúde mental e reduzir a carga desse período de internação”.

Diante do engajamento da equipe, a educadora física Linalea Costa se prontificou a apoiar de forma voluntária a atividade após a arrecadação de tênis, contribuindo com a execução dos treinos em conjunto com as mães.

As informações são da Agência Brasília