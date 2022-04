Acidente entre dois carros deixa um morto e quatro feridos na DF 128

Entre os veículos envolvidos estavam um VW Fox, conduzido por uma mulher de 41 anos e um Ford Focus, conduzido por um homem de 58 anos

Por volta das 15h20 desta quarta-feira, 20, um acidente na DF 128, trecho entre a BR 020 e Planaltina de Goiás, deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMBDF), aturam na ocorrência quinze militares e quatro viaturas.

Entre os veículos envolvidos estavam um VW Fox vermelho, conduzido por uma mulher de 41 anos e um Ford Focus preto, conduzido por um homem de 58 anos.

A mulher foi encontrada dentro de seu carro já sem vida e seu óbito foi constatado no local. O homem foi atendido e transportado pelo Samu consciente. Detalhes sobre seus ferimentos não foram divulgados.

No Ford Focus também estavam outras três pessoas. Um homem de 40 anos que foi encontrado andando pela cena, apresentando um corte no queixo e escoriações nas mãos; um senhor de 92 anos que foi atendido e transportado pelo CBMDF até o Hospital Regional de Planaltina, ele apresentava dificuldade respiratória, suspeita de fraturas nos membros superiores direito e inferior esquerdo; e uma mulher de 53 anos que foi levada para o mesmo hospital com suspeita de hemorragia interna e queixa e fortes dores na região do abdômen.

No momento do acidente, os carros envolvidos estavam em sentidos opostos e, depois da colisão, um deles permaneceu ocupando uma faixa de rolamento da via, enquanto o outro, cujo a condutora veio a óbito, parou no canteiro lateral.