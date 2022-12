Cadela e filhotes são resgatados durante o jogo do Brasil x Coreia do Sul

Cadela e filhotes são resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) durante o jogo do Brasil x Coreia do Sul

Nathália Maciel

[email protected]

Cadela e filhotes são resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) durante o jogo do Brasil x Coreia do Sul, na tarde desta segunda-feira (05). O fato ocorreu na SMPW, quadra 17, conjunto 6, Condomínio Porto Seguro, próximo à região da Vargem Bonita. De acordo com a CBMDF a cadela teria parido embaixo de um contêiner da região, que é de difícil acesso.

Foram necessários uma viatura e seis militares para atender ao caso, por fim a sargenta Anna Carolina conseguiu alcançar os animais ainda com vida, a cadela e todos os filhotes estão com saúde e em segurança. Depois de toda essa tensão o filhote foi apelidado de Brasil, em homenagem a copa do mundo que está acontecendo no Catar.