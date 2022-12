UBSs disponibilizam fitoterápicos manipulados pela própria rede pública

A cura vem da natureza; produção de medicamentos em 2022 chegou a 16.919 até novembro

Pioneiro no uso de medicamentos fisioterapêuticos manipulados o Distrito Federal possui 2 farmácias vivas, uma localizada no Riacho Fundo e outra em Planaltina, o objetivo é resgatar o uso e o potencial das plantas medicinais. Ambas fornecem 11 medicamentos diferentes para 25 unidades básicas de saúde (UBSs). São dois chás, quatro tinturas, um xarope e quatro géis, uma produção que atingiu a marca de 16.919 exemplares de janeiro a novembro deste ano.

A fitoterapia é usada no sistema público de saúde do DF desde 1989. Durante dez anos, apenas chás medicinais eram produzidos pelas farmácias vivas. O cenário mudou em 1999 com o xarope de guaco. O broncodilatador e expectorante, indicado para tosse e afecções respiratória, é o campeão de prescrição entre os fitoterápicos. Só neste ano, foram manipulados 11.192 frascos do medicamento.



O criador da receita do xarope usado na rede de saúde do DF é Nilson Netto. Chefe do Núcleo de Farmácia Viva do Riacho Fundo e entusiasta da fitoterapia, o farmacêutico observa que a prática é uma exaltação à tradicionalidade. “As plantas medicinais são usadas há várias gerações. Muitos pacientes têm um vínculo forte com essa opção terapêutica”, comenta.

As duas farmácias vivas do DF estão localizadas no Riacho Fundo e em Planaltina | Fotos: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O criador da receita do xarope usado na rede de saúde do DF é Nilson Netto. Chefe do Núcleo de Farmácia Viva do Riacho Fundo e entusiasta da fitoterapia, o farmacêutico observa que a prática é uma exaltação à tradicionalidade. “As plantas medicinais são usadas há várias gerações. Muitos pacientes têm um vínculo forte com essa opção terapêutica”, comenta.



As farmácias vivas do DF comandam a produção dos fitoterápicos do início ao fim do processo. Nas duas unidades, as plantas medicinais são cultivadas, colhidas, preparadas, embaladas e distribuídas. Existem 14 espécies diferentes plantadas nos centros. Dessas, oito são usadas na produção dos fitoterápicos utilizados pela rede da Secretaria de Saúde (SES).

O chefe do Núcleo de Farmácia Viva do Riacho Fundo, Nilson Netto, diz: “Muitos pacientes têm um vínculo forte com essa opção terapêutica”

“Só dá para dizer que uma planta é medicinal quando há estudos que comprovem sua eficácia e segurança”, explica Nilton. “Os fitoterápicos precisam ser encarados como os medicamentos que são. Eles têm dosagem certa e período definido para serem consumidos. E o uso inadequado é perigoso.”

O mais novo medicamento disponibilizado pela SES é a tintura de alecrim-pimenta. A planta nativa do Nordeste tem ação antisséptica e é muito eficaz para dores de garganta. Foram nove meses de estudo até o seu uso ser aprovado. “O primeiro lote do medicamento, com 304 unidades, foi distribuído em outubro”, informa Nilton. “Inicialmente, oito UBSs receberam a tintura”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mais novo medicamento fitoterápico disponibilizado pela SES é a tintura de alecrim-pimenta, que tem ação antisséptica para dores de garganta

Adepta às práticas integrativas, a médica de família e comunidade Carmem De Simoni celebra a disponibilidade dos fitoterápicos na rede pública de saúde. “É mais uma garantia de acesso a recursos terapêuticos diversificados”, avalia. “Por que vou lançar mão de um xarope expectorante sintético, muitas vezes com açúcar em sua composição, se posso usar o guaco?”

A médica ressalta que os fitoterápicos costumam sobrecarregar menos o organismo. “Medicamentos à base de plantas medicinais tendem a ser menos agressivos ao corpo”, afirma. “Mas é claro que o paciente precisa estar confortável em fazer uso da fitoterapia. É o que chamamos de manejo conjunto: médico e paciente tomam as decisões juntos”.

Confira as unidades de saúde distribuidoras de fitoterápicos

→UBS 1 da Candangolândia

→UBS 1 da Estrutural

→UBS 1 do Guará I

→UBS 3 do Guará II

→UBS 1 do Núcleo Bandeirante

→Farmácia do Instituto de Saúde Mental do Riacho Fundo

→UBS 1 do Riacho Fundo

→UBS 1 do Riacho Fundo II

→UBS 3 do Riacho Fundo II

→UBS 1 do Lago Norte

→UBS 1 do Cruzeiro

→UBS 2 do Cruzeiro

→UBS 2 do Gama

→UBS 5 do Gama

→UBS 2 do Recanto das Emas

→UBS 4 do Recanto das Emas

→UBS 2 de Samambaia

→UBS 3 de Samambaia

→UBS 4 de Samambaia

→UBS 5 de Taguatinga

→UBS 8 de Taguatinga

→UBS 1 de Santa Maria

→UBS 1 de São Sebastião

→UBS 1 de Sobradinho II

→Centro de Práticas Integrativas de Planaltina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília