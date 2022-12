STF suspende reajuste em passagens de ônibus do Entorno

O reajuste de 26% foi publicado pela Secretaria de Mobilidade do DF (Semob) no Diário Oficial do DF (DODF) na última sexta-feira (02)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça decidiu, nesta segunda-feira (05), suspender o reajuste tarifário do transporte interestadual semiurbano da região do Entorno do Distrito Federal.

Mendonça ainda intimou o Governo do DF e a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) para cumprir a tutela com urgência. A Agência ainda tem cinco dias para verificar se os outros municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) validam a formalização sob análise.

Ibaneis

Mais cedo, durante encontro com representantes da indústria da capita, o governador do DF Ibaneis Rocha (MDB) justificou o aumento e afirmou que “ninguém dá aumento porque quer”.

Além disso, o mandatário ainda afirmou existir a necessidade do próprio sistema, já que houve o aumento no valor dos insumos e da mão de obra. “Coisa que nós estamos estudando aqui no Distrito Federal também, porque da mesma maneira que houve reajuste no entorno, teve aqui no Distrito Federal, reajuste de todos os insumos, aumento de todos os preços da das empresas. E nós sabemos que isso tudo tem que ser em parceria”.