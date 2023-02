Cadáver é encontrado em lagoa em Samambaia

Segundo a corporação, o corpo é de um homem adulto. A vítima ainda não foi identificada

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, nesta terça-feira (21), para retirar um cadáver de uma lagoa na quadra 1029 de Samambaia Norte.

Segundo a corporação, o corpo é de um homem adulto. A vítima ainda não foi identificada.

A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para realizar a perícia no local. Só então o cadáver poderá ser retirado do local.

Aguarde mais informações