Fim de semana de Carnaval contabiliza 18 t de resíduos

Durante o final de semana de carnaval, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) coletou mais de 18 toneladas de resíduos nas regiões do Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Brazlândia, Águas Claras e Estrutural.

Na sexta-feira (17), o SLU fez a coleta nos 12 blocos do Plano Piloto, e o resultado foi de pouco mais de 2 toneladas de resíduos. No sábado (18), foram mais de 6 toneladas. Ao todo, nos dias de folia, equipes com 1.167 garis estão distribuídas nos principais pontos do DF.

A autarquia vai premiar os dez blocos mais limpos do DF com o troféu Folia Limpa BSB. Os critérios para participar do concurso estão no site do SLU.

Para deixar a folia ainda mais limpa, o SLU distribuiu papa-recicláveis adesivados com o tema da campanha, em pontos estratégicos do Carnaval de Brasília.

Confira, abaixo, a quantidade de resíduos retirados dos blocos de Carnaval no domingo.

Ceilândia

Bloco: Menino de Ceilândia

– Quantidade de resíduos recolhidos: 954 kg

– Garis: 30

– Embalagens utilizadas: 318

– Fiscais: 2

Taguatinga

Bloco: Ase Dudu

– Quantidade de resíduos recolhidos: 609 kg

– Garis: 32

– Embalagens utilizadas: 203

– Fiscais: 2

Plano Piloto

– Quantidade de resíduos recolhidos: 6.981 kg

– Quantidade de blocos: 28

– Garis: 538

– Embalagens utilizadas: 2.330

– Fiscais: 28

Brazlândia

Bloco: Brazfolia

– Quantidade de resíduos recolhidos: 279 kg

– Garis: 8

– Embalagens utilizadas: 93

– Fiscais: 1

Águas Claras

Bloco: Bloco da Toca

– Quantidade de resíduos recolhidos: 240 kg

– Garis: 26

– Embalagens utilizadas: 60

– Fiscais: 1

Estrutural

Bloco: Estrutural Park

– Quantidade de resíduos recolhidos: 1040 kg

– Garis: 15

-Embalagens utilizadas: 260

– Fiscais: 1

Total geral: 10.131 kg

Sacos: 3.264

Garis: 649

Fiscais: 35

As informações são da Agência Brasília