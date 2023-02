BRB ganha premiação internacional de inovação

Além do tricampeonato como Melhor Inovação em Banco de Varejo, o presidente do BRB venceu na categoria “Melhor CEO de banco”

O Banco BRB foi vencedor, pelo terceiro ano consecutivo, do prêmio internacional Banking Awards, na categoria “Melhor inovação em Banco de Varejo”. A premiação é concedida pela conceituada publicação International Banker, cujo foco é o setor de finanças.

“Receber, pela terceira vez seguida, uma premiação internacional concedida por uma publicação respeitada é motivo de orgulho e reconhecimento para todo o time do BRB, que tem trabalhado para ser, cada vez mais, um banco completo e inovador. Temos buscado crescer sempre com foco em oferecer as melhores soluções e experiências para os nossos clientes, sejam eles pessoas físicas e empreendedores em todas as regiões que atuamos”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Além do tricampeonato como Melhor Inovação em Banco de Varejo, o presidente do BRB venceu na categoria “Melhor CEO de banco da América do Sul”.

Nos últimos quatro anos, o BRB tem se pautado pela inovação em suas diversas frentes de negócio e promovido ações para incorporar criatividade e tecnologia aos seus processos, potencializar sua expansão física e digital e criar novas experiências aos clientes.

Um exemplo de fruto desse novo direcionamento foi a abertura do escritório de inovação do BRB no Vale do Silício, em 2022, a partir da parceria firmada com a Plug and Play, uma das principais plataformas e aceleradoras de inovação global.

Além disso, com a proposta de acelerar sua transformação digital por meio da inovação aberta, desde o ano passado, o BRB conta com a parceria de startups que vêm trabalhando em projetos para incrementar nichos, aumentar a eficiência e o uso de novas tecnologias pela instituição. As iniciativas, além de promoverem melhorias para o BRB, também permitem a otimização de projetos estratégicos para o ecossistema de inovação do Distrito Federal.

Em continuidade ao seu planejamento estratégico, nos últimos anos, o BRB fez investimento recorde em tecnologia e segue continuamente modernizando sua arquitetura digital.

Recentemente, o BRB lançou o seu próprio fundo de venture capital com o objetivo de investir em startups das mais diversas verticais de negócios, tais como serviços financeiros, agronegócio, seguridade, inteligência artificial, blockchain e administração pública. O fundo será gerido pelas empresas KPTL e Bossanova Investimentos, e logo iniciará as rodadas de alocação de recursos.

A inovação no BRB também passa pela busca de parceiros para fortalecer seu ecossistema e alcançar o objetivo de ser o principal banco de relacionamento dos seus clientes e, nos últimos anos, envolveu o redesenho dos seus principais negócios, como seguridade, investimentos e banco digital.

Atualmente, o BRB conta com quase 7 milhões de clientes presentes em todos os estados e em mais de 90% dos municípios brasileiros, além de 39 países.

As informações são da Agência Brasília