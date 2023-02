Obras do Terminal Rodoviário do Sol Nascente entram em fase final

Entre os itens que foram concluídos recentemente estão a pintura dos blocos, a iluminação, além das instalações hidráulica e a elétrica

A obra do Terminal Rodoviário do Sol Nascente está em fase de acabamento. Os próximos passos incluem a instalação do piso tátil, finalização dos boxes de parada dos ônibus, estacionamento dos carros, jardinagem e colocação das grades para as portas e guichês.

“Essa é uma estrutura há muito esperada pela comunidade local. Com essa entrega, queremos levar mais conforto aos usuários do transporte público coletivo”, destaca o subsecretário de Terminais, da Secretaria de Transporte e Mobilidade, Fabiano Guimarães.

Entre os itens que foram concluídos recentemente estão a pintura dos blocos, a iluminação, além das instalações hidráulica e a elétrica. Também foram colocadas as vidraças e as esquadrias das portas e janelas, os banheiros e as instalações hidrossanitárias. O piso, antes bruto, agora está com granitina e a colocação de cerâmica está pronta.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, o terminal de ônibus do Sol Nascente está sendo erguido em terreno com área de 24.250 m² que fica na Quadra 105, Trecho 2. O terminal contará com seis baias para embarque, 10 pontos de estocagem, 14 vagas de estacionamento para veículos e 11 para motos, paraciclos com 24 vagas, três salas para apoio administrativo, além de lanchonete e banheiros com acessibilidade.

As informações são da Agência Brasília