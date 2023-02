Obras do Parque Ecológico Bernardo Sayão começam

O Parque Ecológico Bernardo Sayão é um grande fragmento de Cerrado localizado atrás das QIs 27 e 29 do Lago Sul

Teve início, nesta segunda-feira (27), a obra de implantação do Parque Ecológico Bernardo Sayão. O local vai ganhar guarita, 3 km de ciclovia de uso compartilhado com pedestre e seis banheiros – três masculinos e três femininos. Os recursos investidos nas melhorias, no valor de R$ 1,5 milhão, são provenientes de compensação ambiental das iniciativas pública e privada.

O Parque Ecológico Bernardo Sayão é um grande fragmento de Cerrado localizado atrás das QIs 27 e 29 do Lago Sul. A unidade de conservação (UC) de 205 hectares guarda formações savânicas e campestres, além de abrigar as nascentes do Córrego Rasgado, abarcando um pequeno trecho de mata de galeria. Por isso, qualquer obra na região requer cuidado extra para que a natureza seja integralmente preservada.

“Por ser uma UC, o parque passou por estudos para mostrar quais são as áreas que precisam ser preservadas e quais são de uso público. Essas instalações vão respeitar esse plano de manejo”, explica a titular da Superintendência de Unidades de Conservação, Água e Biodiversidade do Instituto Brasília Ambiental, Rejane Pieratti. “Esperamos que a comunidade use somente a área permitida e nos ajude a preservar o Bernardo Sayão”.

As atividades no parque começaram no último dia 15, segundo o engenheiro civil Felipe Gomes. “Estamos terminando de montar o canteiro de obras. É uma etapa importante por se tratar do local onde serão armazenados todos os materiais e equipamentos. Além disso, o canteiro acomoda toda a infraestrutura que atenderá os operários, como refeitório e banheiro”, conta. “Também começamos a trabalhar na fundação da guarita, fazendo as perfurações necessárias”.

O casal Ana Maria Coelho, 65 anos, e Marco Antônio Egito, 66, mora na QI 27 há mais de 30 anos. E sempre alimentou o desejo de ver o Parque Bernardo Sayão implementado. “A gente anda bastante por aqui. E sentimos falta de uma pista para caminhada, de banheiros”, comenta a psicóloga. “É uma alegria grande ver que já estão trabalhando aqui, é um espaço que merece ser bem-cuidado”.

Para além do conforto, Marco Antônio vê nas obras a chance de aumentar a segurança de quem frequenta a região. “A construção da guarita vai trazer muito mais tranquilidade para quem trabalha e mora nas proximidades do parque”, avalia o aposentado. “Por mais que o Bernardo Sayão esteja cercado, a falta de vigilância deixa a área mais vulnerável à ação de invasores e bandidos”.

