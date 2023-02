Flagrantes de uso de celular e infrações no trânsito chamam a atenção

Entre os dias 20/02 e 26/02 a PMDF flagrou 382 condutores dirigindo sob efeito de álcool, uma média acima de 54 casos por dia

As unidades de trânsito da Polícia Militar continuam trabalhando diuturnamente para proporcionar maior segurança nas vias do Distrito Federal. O balanço da última semana mostra que o número de flagrantes de infrações de trânsito continua elevado, preocupando principalmente pela insistência dos motoristas em usar o celular enquanto dirigem.

Entre os dias 20/02 e 26/02 a PMDF flagrou 382 condutores dirigindo sob efeito de álcool, uma média acima de 54 casos por dia. Seis condutores foram presos por apresentarem índice de alcoolemia acima de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Além dos casos de alcoolemia, a corporação flagrou 142 motoristas dirigindo sem possuir CNH. Duas armas de fogos foram apreendidas durante as fiscalizações e 37 munições de diversos calibres também foram apreendidas.

Mas um número preocupante vem chamando a atenção durante as fiscalizações: a grande quantidade de motoristas fazendo uso de celular na direção de veículo. Foram 1.049 casos. O fato preocupa, pois é mais do que comprovado que o uso de celular reduz drasticamente o nível de atenção e a capacidade de resposta do motorista, comprometendo gravemente a segurança no trânsito.

A PMDF segue nas ruas do Distrito Federal fiscalizando o trânsito no intuito de proporcionar fluidez e segurança.