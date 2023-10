BRB é líder em crédito imobiliário e atinge 55% de participação

O ranking de setembro, divulgado pela Abecip, considera, ainda, a concessão de R$ 2,12 bilhões em financiamentos

O BRB acaba de conquistar mais um recorde e fecha o terceiro trimestre de 2023 na liderança absoluta da concessão do crédito imobiliário no Distrito Federal, em valor financiado. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o banco chegou a 55,5% de market share, número que é quase o dobro da participação do segundo colocado no ranking do DF.

O ranking de setembro, divulgado pela Abecip, considera, ainda, a concessão de R$ 2,12 bilhões em financiamentos no acumulado entre janeiro e setembro deste ano, apenas no DF. O total nacional é de R$ 3,3 bilhões.

“O BRB assumiu o protagonismo do mercado imobiliário ainda em 2019 e tem consolidado essa liderança no DF ao mesmo tempo em que busca espelhar o resultado em outras regiões em que atua”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Mostrando a força da projeção nacional, o banco ocupa o 6º maior financiador da casa própria entre os brasileiros, com 6.830 unidades financiadas. No Distrito Federal, o número chegou a 3.626 unidades. Apenas em Goiás e na Paraíba, o BRB concedeu empréstimos para aquisição de 2.524 unidades, sendo 482 no estado nordestino no qual o BRB é recém-chegado e já ocupa a 2ª colocação.

O presidente do BRB comenta, ainda, que a liderança no imobiliário é resultado do compromisso do banco de promover a melhor experiência para o cliente. “Os números são consequência do investimento na agilidade, na inovação, na desburocratização. Por isso, é motivo de muito orgulho comemorar cada novo marco atingido”, acrescenta.

As informações são da Agência Brasília