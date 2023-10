Homem é condenado por tentar matar mulher por dívida de drogas

Ainda de acordo com o MPDFT, no dia do crime, o condenado, com a ajuda de um adolescente, atirou diversas vezes contra a mulher, que sobreviveu

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou um homem a mais de 10 anos de prisão pela tentativa de assassinar uma mulher em um bar no Gama, em 2021. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Cludênio Alves da Silva Sousa, também conhecido como “Brenno” ou “Pica-pau”, tentou matar a vítima a tiros por suposta dívida de drogas. Leia também Homem é preso com armas e munições de calibre proibido

Arniqueira ficará sem energia nesta quinta-feira (26)

Poligonal para regularizar área é aprovada pelo GDF Ainda de acordo com o MPDFT, no dia do crime, Claudênio, com a ajuda de um adolescente, atirou diversas vezes contra a mulher, que sobreviveu. A Justiça aceitou as qualificadoras propostas pelo MPDFT de homicídio tentado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.