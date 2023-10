Homem é preso com armas e munições de calibre proibido

Segundo a corporação, o suspeito, de 44 anos, tentava vender uma arma através de um aplicativo de mensagens

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na noite de ontem (24), um homem acusado de posse e porte de arma de fogo, posse de munições de calibre proibido e receptação.

Segundo a corporação, o suspeito, de 44 anos, tentava vender uma arma através de um aplicativo de mensagens. A partir disso, os policiais passaram a vigiar a casa dele, em Sobradinho.

O homem foi preso no momento em que comercializava a arma. Na casa dele, os policiais encontraram outras duas armas, munições de calibre permitido e proibido.

Ainda de acordo com a PCDF, as armas eram produto de um furto em Goiânia (GO).