Brasília Futsal apaga no segundo tempo e perde para o Magnus (SP) de goleada na estreia em casa

Henrique Sucena

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

O Magnus (SP) venceu o Brasília, na manhã deste sábado (1º/4), no Ginásio Vera Cruz, em Brasília, pelo placar de 9 a 2. A equipe brasiliense chegou ao intervalo vencendo por 2 a 1, mas cedeu 8 gols sem resposta no segundo tempo e saiu goleada.

A partida foi a primeira da equipe em casa na Liga Nacional de Futsal, tendo perdido na estreia por 3 a 0 para o Joinville. O Magnus, de Sorocaba (SP), havia vencido na estreia o São Lourenço em casa por 2×1, assume momentaneamente a primeira colocação, enquanto os Brasilienses caem para o último lugar.

Estreia em casa

O Brasília Futsal fez, neste sábado, a estreia em casa na temporada com a partida no Ginásio Vera Cruz. A equipe havia perdido na estreia fora de casa para o Joinville por 3 a 0.

A torcida brasiliense marcou presença e esgotou os ingressos do ginásio no setor militar para ver a equipe enfrentar um dos grandes times do futebol de salão brasileiro.

Primeiro Tempo

A primeira etapa começou com domínio de jogo da equipe sorocabana. Os visitantes criaram chances nos minutos iniciais e forçaram um cartão amarelo para o fixo brasiliense Gui Marques. O goleiro Roni, do Brasília, se destacou ainda cedo com defesas importantes para impedir as chances rivais.

A primeira grande chance dos donos da casa veio com Jaime em um contra-ataque fulminante, mas o chute acabou passando à esquerda do gol de Françoar.

Jaime ainda teve duas outras grandes chances em jogadas criadas por Murilo Borges mas os chutes mais uma vez não atingiram a meta.

As chances deram uma injeção de ânimo na equipe que continuou criando oportunidades enquanto seu goleiro seguia destacando do outro lado da quadra.

O placar seria aberto após 12 minutos de jogo pelo camisa 10 visitante, Leandro Lino. O jogador da Seleção Brasileira de futsal deu uma caneta no defensor antes de marcar um golaço para o Magnus. Dois minutos depois o Brasília daria o troco com seu próprio camisa 10, Nino, que deu deu bonito drible em Lino e rolou para Gui Marques empatar o duelo com mais um golaço.

O jogo cresceu com os dois e a torcida no ginásio se assustou quando Elisandro acertou o travessão de Roni e quase colocou o Magnus novamente a frente.

Com 40 segundos para o final do primeiro tempo Leandro Lino cometeu a sexta falta da equipe visitante, concedendo um tiro livre ao Brasília, que Gaby converteu para virar o jogo.

A pressão no Vera Cruz cresceu e com 13 segundos para o final da etapa, Luciano quase aproveitou o rebote de Françoar para marcar o terceiro, mas a bola saiu em escanteio e o primeiro tempo se encerrou com os brasilienses à frente por 2×1.

Segundo Tempo

O segundo tempo começou mais uma vez com o Magnus controlando as jogadas ofensivas, empatando a partida com Leandro Lino ainda no primeiro minuto após bonita tabela da equipe. Menos de dois minutos depois, Dieguinho fez boa jogada pela ala direita sorocabana e Charuto virou o jogo.

O Magnus continuou pressionando após o terceiro gol enquanto o Brasília parecia não ter voltado do vestiário ainda.

Um princípio de confusão se instaurou na quadra entre Charuto, do Magnus, e Caio Torres, do Brasília, mas rapidamente foi resolvido pelo árbitro e o jogo seguiu. Os dois receberam cartões amarelos pela discussão. O clima seguiu quente e Rodrigo, capitão do Magnus, foi amarelado após confusão com Murilo Borges.

O Brasilia pressionou bastante em busca do empate, mas o goleiro Françoar e a falta de pontaria brasiliense jogavam contra.

O sexto gol da partida seria novamente do Magnus, em chute longo de Dieguinho que venceu o goleiro Roni. A pressão visitante aumentou e Charuto pouco depois marcou o quinto gol sorocabano.

Precisando buscar o placar, o Brasília passou a adotar o sistema de goleiro-linha com Gaby, que rapidamente perdeu a bola e Rodrigo marcou da própria área, sem ninguém na meta brasiliense para defender.

O Magnus chegou ao sétimo com João e logo na jogada seguinte ao oitavo com Genaro. No minuto final Ferro ainda fez 9×2 para os visitantes e fechou o placar do confronto.

Próximos Confrontos

O Brasília volta às quadras na próxima sexta-feira (7) para enfrentar fora de casa o Taubaté em Mogi das Cruzes-SP. O Magnus por outro lado volta para casa em Sorocaba onde enfrenta também na sexta o time do Blumenau.

07/04/2023 – 11h – Magnus x Blumenau – Arena Sorocaba – Sorocaba, SP

07/04/2023 – 18h – Taubaté x Brasília – Ginásio Poliesportivo Tuta – Mogi das Cruzes, SP