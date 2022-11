Barreiras na rampa do BRT são concluídas, em Taguatinga

Segurança de veículos em pista suspensa no Túnel de Taguatinga será garantida por 140 m de mureta. A estrutura é feita de concreto armado

No total, são 140 m de barreiras new jersey prontas para garantir a segurança do viaduto exclusivo para ônibus do Túnel de Taguatinga. A rampa, que ligará o boulevard da passagem à Avenida Samdu, já está totalmente equipada com as muretas. Dessa forma, a estrutura vai garantir que nenhum veículo caia da pista suspensa em caso de colisão.

As barreiras não estão presentes apenas no viaduto do BRT, sigla do inglês para bus rapid transit (ônibus de trânsito rápido). O próprio Túnel de Taguatinga terá aproximadamente 4 km de mureta. No seu interior, a new jersey tem a função de proteger a estrutura da passagem subterrânea. Nas áreas de entrada e saída da obra, o item de segurança separa o fluxo de veículos.

A execução da barreira new jersey na rampa do BRT só foi possível porque a pista suspensa já está concretada. O processo terminou em 3 de outubro, com a utilização de 450 m³ de concreto armado. “Por se tratar de uma construção muito robusta, o trabalho precisou ser feito em duas etapas”, conta a engenheira de planejamento Giovana Assis.

Para fazer a primeira camada, foram usados 200 m³ da mistura de brita e cimento. Por cima, foi feita uma segunda camada com 250 m³ do material. “O pavimento passou por três dias de cura úmida. A prática mantém a hidratação do concreto e melhora seu desempenho”, detalha Giovana.

O Túnel de Taguatinga é a maior obra viária em execução no Brasil. O investimento de R$ 275 milhões vai melhorar a vida de pelo menos 137 mil motoristas que trafegam pela área diariamente.

Com informações da Agência Brasília.