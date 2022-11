Papa-entulhos já receberam mais de 16 mil toneladas de resíduos em 2022

A unidade que mais recebeu resíduos foi a do Guará, com 2.451 toneladas de RCC no período de janeiro a setembro deste ano

Um equipamento fundamental que contribui para a limpeza urbana de todo o Distrito Federal e que permite o descarte adequado de resíduos da construção civil (RCC). Este é o Ponto de Entrega Voluntária (PEV), também conhecido como papa-entulho. Fundamentais no combate ao descarte irregular, os 14 PEVs distribuídos pelo DF receberam, de janeiro até setembro de 2022, 16 mil toneladas de resíduos entregues pela população.

A unidade que mais recebeu resíduos foi a do Guará, com 2.451 toneladas de RCC no período de janeiro a setembro deste ano. Em seguida vem Taguatinga, com 2.534 toneladas.

Os PEVs são gerenciados pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Funcionam de segunda a sábado, das 7h às 18h. Neles, qualquer cidadão pode entregar gratuitamente, por dia, até 1 m³ de resíduos da construção civil. O papa-entulho recebe também restos de podas, óleo de cozinha usado e recicláveis que são entregues para cooperativas.

“São estruturas simples, mas de grande importância para a manutenção da limpeza pública. Infelizmente ainda temos muitos pontos de descarte irregular que são periodicamente limpos pela equipe do SLU, mas que voltam a ficar sujos por causa do descarte incorreto da população. Com o papa-entulho, a população pode fazer o descarte de entulhos de forma ambientalmente correta gratuitamente”, explica o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Todo o material recebido nos PEVs é encaminhado para a Unidade de Recebimento de Entulhos (URE). Os papa-entulhos em funcionamento no DF estão localizados em Águas Claras, Asa Sul, Brazlândia (duas unidades), Ceilândia (três unidades), Gama, Guará (duas unidades), Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria e Taguatinga.

Confira os endereços:

Águas Claras

– Avenida Jacarandá, Lote 24, próximo ao terminal de Furnas

Asa Sul

– Núcleo de Limpeza de Brasília, Avenida das Nações (L4 Sul, ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto Brasília Sul)

Brazlândia

– Núcleo de Limpeza de Brazlândia – localizado na Área Especial 2 Norte, Lote K, Setor Norte (próximo à 18ª Delegacia de Polícia)

– Quadra 33, Área Especial 3, Vila São José, BR 430, km 1, Sentido Capão da Onça – Rodeador

Ceilândia

– Núcleo de Limpeza de Ceilândia – localizado na QNN 29 Módulos G a K Área Especial, próximo ao IESB

– QNP 28 Área Especial – P Sul s/nº Área da Usina do SLU (depois do Terminal Rodoviário do Setor P Sul)

– QNM 27, lote C – Pátio de Serviço da Administração Regional de Ceilândia

Gama

– Núcleo de Limpeza do Gama – Avenida Contorno localizado na Área Especial, Lote 2, Setor Norte (ao lado do Detran)

Guará

– SRIA IIA QE 25 Área Especial do CAVE (próximo à Feira Permanente)

– Avenida Contorno, próximo ao batalhão da Polícia Militar – Lote “A” da Área Especial 10 – SRIA, Guará II

Planaltina

– Núcleo de Limpeza Urbana de Planaltina – localizado na Área Especial 2, lote 11/12 Setor Norte (próximo ao Batalhão da PMDF)

Recanto das Emas

– Av. Recanto das Emas Qd. 206/300 Centro Urbano – junto à Administração Regional do Recanto das Emas

Santa Maria

– Fazenda Saia Velha, próximo ao conjunto D da quadra QR 219

Taguatinga

– Núcleo de Limpeza Urbana de Taguatinga – localizado na QNG 47 Área Especial nº 9

