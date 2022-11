Feira dos Importados de Taguatinga ganha novo acesso e bocas de lobo

Tradicional espaço ganha com a limpeza e instalação de suporte metálico nas galerias pluviais e a criação de uma nova entrada pavimentada

As equipes do GDF Presente fazem uma reforma nas galerias pluviais da Feira dos Importados de Taguatinga. A pavimentação de um novo acesso ao local também está sendo feita. A ideia é que as obras proporcionem mais conforto para a população ao frequentar a feira da cidade.

Sete bocas de lobo receberam reforço com a instalação de suporte metálico e grelhas, e outras cinco foram limpas. O funcionamento correto da galeria pluvial será garantido com a manutenção desse equipamento.

As grelhas metálicas foram instaladas no novo acesso da feira pela Avenida Samdu Sul. O trabalho foi executado em parceria com a Feira dos Importados, responsável pelo fornecimento das ferragens para construção das grelhas.

O coordenador do Polo Oeste II do GDF Presente, Elton Walcacer da Silva, considera uma grande benfeitoria a construção do novo acesso para veículos na Feira dos Importados, que permitirá aos motoristas acessar diretamente a Avenida Samdu. “A construção desse acesso é muito importante tanto para os clientes quanto para os feirantes, já que possibilitou uma porta de entrada pela Avenida Samdu Sul, melhorando o fluxo de veículos para a Feira dos Importados, e contou também com a ampliação da vazão de águas pluviais”, afirma.

Lançado em maio de 2019, o GDF Presente é um programa liderado pela Secretaria de Governo. A iniciativa agiliza as demandas e reduz a burocracia ao integrar diferentes órgãos e administrações regionais para tocar obras e melhoria da infraestrutura das cidades, tornando as resoluções das demandas da população mais ágeis.

Com informações da Agência Brasília.