Banheiros do Parque da Cidade são reabertos após reforma

Depois de passarem por reformas, os banheiros do Parque da Cidade Sarah Kubitschek começaram a ser reabertos nesta quarta-feira (17). A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) e a administração do local liberaram para uso nove estações: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 14, 15 e 16. A entrega dos novos toaletes será feita de forma escalonada para garantir o bom uso dos espaços – ao final, todas as 27 unidades estarão à disposição dos usuários.

Os banheiros receberam reforma na parte hidráulica; revestimento de parede; troca de cuba, vaso sanitário, piso e louças; pintura e impermeabilização. A obra não apenas visou a estética dos espaços, mas também procurou atender a Norma Regulamentadora de Sanitários (NBR 9050:2020), reforçando o compromisso com qualidade e acessibilidade. Na próxima etapa, será implantada a iluminação das estações.



Para garantir a conservação dos banheiros, a segurança do parque será reforçada com mais oito postos de vigilância diurna.

Esta foi a primeira vez que todas as 16 estações do Parque da Cidade e a estação do parque Ana Lídia receberam uma reforma desta magnitude. Nelas, os usuários encontram banheiros masculinos, femininos e para pessoas com deficiência (PcDs).

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF)