GDF Mais Perto do Cidadão estará no Plano Piloto neste sábado (20)

Entrando no clima da comemoração dos 64 anos de Brasília, chegou a vez do Plano Piloto receber a visita do GDF Mais Perto do Cidadão. O programa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) estará no dia 20 de abril, véspera do aniversário da capital do país, em estrutura montada ao lado do Museu Nacional da República, próximo à Rodoviária. A 28ª edição do evento vai oferecer diversos serviços gratuitos das 10h às 17h.

Os visitantes terão acesso a atendimentos do Na Hora, da Sejus-DF e da Polícia Civil, além de serviços ofertados por outros órgãos públicos do Governo do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde (SES-DF) estará na ação com testagem rápida e hidratação intravenosa para os cidadãos com suspeita de dengue – também serão apresentadas informações sobre prevenção.

Haverá, ainda, atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e assistência social, e serviços de beleza. Donos de pets poderão levar cães e gatos para aplicação de vacina antirrábica e consultas.

A 28ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão encerra as ações de combate à dengue no programa, ocorridas durante 2024.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, “o aniversário da nossa cidade é uma oportunidade não apenas de celebrar, mas também de reafirmar nosso compromisso com a população do Distrito Federal. Ao oferecer uma gama de serviços durante as festividades, estamos demonstrando nosso comprometimento em atender as necessidades imediatas e cotidianas dos cidadãos. Esta celebração não só honra o passado e o presente de nossa cidade, mas também fortalece os laços entre governo e comunidade, destacando que estamos juntos no caminho do progresso e do bem-estar. Fico muito feliz em saber que vamos chegar aos 200 mil atendimentos justamente no aniversário de Brasília.”



O GDF Mais Perto do Cidadão – Especial Aniversário de Brasília encerra as edições com foco no combate à dengue ocorridas durante 2024. Ao todo, foram 10 eventos realizados com essa finalidade. Até a edição anterior, já foram mais de 190 mil atendimentos, contabilizados desde o início de 2023. O programa já percorreu Sobradinho II, Riacho Fundo II, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, São Sebastião, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Paranoá, Água Quente, Vicente Pires, Cidade Estrutural, Varjão, Fercal, Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente, Santa Maria, Sobradinho e Arapoanga.

Edição especial do GDF Mais Perto do Cidadão – Aniversário de Brasília



→ Data – Sábado (20)

→ Horário – Das 10h às 17h

→ Local – Setor Cultural Sul, Lote 2, ao lado do Museu Nacional da República Honestino Guimarães – próximo à Rodoviária do Plano Piloto.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF)