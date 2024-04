Em audiência pública, GT permanente promete regularização e drenagem em Sobradinho 2

Os problemas de infraestrutura que afetam a população do Grande Colorado e dos condomínios do Setor de Mansões, em Sobradinho 2, estão mais perto de uma solução. Ontem (16), o Vice-Presidente da CLDF, Deputado Distrital Ricardo Vale (PT), promoveu uma audiência pública em que os representantes do Governo do Distrito Federal e o parlamentar criaram um Grupo de Trabalho e firmaram o compromisso de voltar, ainda este semestre, à região com uma solução.

A resposta foi comemorada pelos participantes que, durante a audiência, listaram os prejuízos e dificuldades que se arrastam há décadas com a falta de drenagem. “São 32 anos neste setor. A água chega nas pernas das pessoas, que perdem móveis e casas, porque não têm condições de morar. Passam os governos e ninguém faz nada. Agora, estão fazendo asfalto sem a drenagem e daqui há dois anos a água vai levar tudo embora. Precisamos que o governo entre aqui e faça algo pelo povo”, desabafou Eudáquio Alves, da Associação dos Moradores de Mini Chácara.

O Deputado Ricardo Vale falou da articulação que está sendo construída para mudar o cenário de abandono. “Conheço essa realidade e as pessoas que moram aqui. Conversei com o governador e diversos secretários para conseguirmos uma resolução definitiva. Não podemos esperar mais 40 anos pela regularização, e a drenagem tão necessária para a Avenida São Francisco no Grande Colorado e todo o Setor de Mansões. O tapa-buraco e o recapeamento são medidas paliativas que inclusive estamos ajudando a fazer, mas não resolve o problema”, resumiu o distrital.

O Secretário de Obras, Walter Casimiro; a subsecretária de Parcelamento da Secretaria de Habitação, Tereza Loder; o administrador de Sobradinho II, Diego Matos; o Secretário Executivo da Secretaria de Mobilidade, Alex Carreiro; o representante da Codhab Wesley Waldemar; e o representante do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Fábio Cardoso; ouviram a histórica lista de problemas da região e os pedidos dos moradores pelo fim dos estragos sistemáticos causados pela chuva e inundações.

Luz no fim do túnel

O administrador Diego Matos lembrou que o Setor de Mansões é uma área particular de interesse específico, o que dificulta a ação do GDF. Quanto ao Grande Colorado, o gestor pediu ajuda ao deputado Ricardo Vale para rever o Termo de Ajuste de Conduta sobre a região, que prevê prazos muito longos para a implementação das obras de infraestrutura pela empresa que está fazendo a regularização do domínio. Matos aproveitou para agradecer ao distrital pelas emendas aplicadas na iluminação de LED, asfalto na VC-215 e no campo da AR3 de Sobradinho II.

O Secretário Walter Casimiro afirmou que foi incumbido de resolver o problema e vai envolver todos os órgãos necessários para que entraves legais não impeçam o GDF de realizar as obras de infraestrutura necessárias. “Estou conversando com a Secretaria de Habitação e, nem que tenhamos que colocar cada rua como área de servidão, me comprometo a trabalhar para implementar de imediato o sistema de drenagem e podemos contar com o plano de urbanismo”, garantiu Casimiro. O deputado Ricardo Vale agradeceu o compromisso e colocou a Câmara Legislativa à disposição da empreitada e ressaltou que o importante é retornar logo à comunidade com uma resposta, por isso acertou com os representantes do GDF presentes na audiência a criação de um grupo de trabalho permanente que irá trabalhar até a resolução da questão.

