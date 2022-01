Após esfaquear vítima de roubo, homem foragido da justiça é preso pela PMDF

Os policiais receberam informações da vítima que um homem de bicicleta havia roubado seu celular em uma parada de ônibus

Um homem foi preso por policiais militares do 3º Batalhão após roubar um celular e esfaquear a vítima. O caso ocorreu no fim da tarde deste domingo (2), na Asa Norte.

Os policiais receberam informações da vítima que um homem de bicicleta havia roubado seu celular em uma parada de ônibus no Campus Darcy Ribeiro e que durante o roubo teria reagido e sofrido golpes de faca nas mãos.

Os militares passaram a patrulhar as imediações e logo encontraram um homem com as mesmas características. Com ele foi encontrado uma faca o celular produto do roubo. A vítima o reconheceu e ele foi levado à central de flagrantes.

Na delegacia, o homem informou vários nomes como sendo seus.

Após algum tempo informou também seu nome correto e foi descoberto que ele já tinha um mandato de prisão em seu nome. Ele também disse que estava no saidão de fim de ano, porém até o fechamento da ocorrência esta informação não tinha sido confirmada.