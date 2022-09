Após dia mais quente do ano, DF segue com tempo seco e temperatura alta

No Distrito Federal, a segunda-feira, 12, começa quente e seca, após bater o recorde da maior temperatura do ano, no último fim de semana

No Distrito Federal, a segunda-feira, 12, começa quente e seca, após bater o recorde da maior temperatura do ano, no último fim de semana. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de predomínio do tempo abafado e seco, sem grandes variações ao longo desta terceira semana de setembro. A meteorologista do Inmet, Naine Araújo, afirmou que a temperatura mínima registrada, nesta segunda, foi de 12 °C em Águas Emendadas (Planaltina), e no Plano Piloto tivemos 17 °C. Durante a tarde, a máxima ficará em torno de 32 °C e 34 °C.

A umidade relativa do ar acende o alerta de atenção para os brasilienses. A especialista saliente que pela manhã, ficou em torno de 65% e a tarde deve cair para 12%. Sendo mais uma tarde quente, com predomínio do ar seco. Naiane explica que a capital manterá o predomínio de sol e baixa umidade, com chance baixa de chuva isolada e rápida em alguns pontos. Ela ainda alerta, que após quarta-feira, até o próximo fim de semana, há chance de alcançar uma temperatura mais alta que 34 °C, variando em 1 °C ou 2 °C acima. Com à baixa umidade, a Defesa Civil alerta para alguns cuidados necessários para esse período de seca. Confira: Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco, etc). Sugerimos portar sempre que possível uma garrafa para reposição de líquidos.

Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico.

Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento.

Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa.

Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas.

Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias.

Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia.

Dar preferência a refeições leves.

Usar roupas leves, chapéu ou boné.