Veja o cronograma do atendimento itinerante da Neoenergia

A região terá suporte de serviços técnicos e comerciais da distribuidora, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada

Administrações Regionais terão suporte de serviços técnicos e comerciais da distribuidora, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada. Agência Móvel estará no Riacho Fundo I

A Neoenergia Brasília realiza o atendimento itinerante nas Administrações Regionais (RA’s), no formato presencial e itinerante, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada. Essa ação busca aproximar a população dos serviços oferecidos pela distribuidora.

Além das Administrações Regionais, o atendimento itinerante da Neoenergia também conta com uma agência móvel que percorre as cidades, semanalmente, levando todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora à população do DF, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros. Os clientes podem, também, buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica. Nessa semana, o carro está no Riacho Fundo I.

Cronograma

O cronograma semanal de atendimento pode ser consultado no site da Neoenergia Brasília (neoenergiabrasilia.com.br) ou ainda pelo perfil da distribuidora no Twitter e no Instagram: @neoenergiabsb.

A Neoenergia Brasília oferece também outros seis pontos fixos de atendimento presencial – no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e no Lago Sul ­- sem necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora.

Confira no card a seguir os locais de atendimento itinerante da Neoenergia Brasília entre os dias 12 a 16 de setembro.