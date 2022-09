Mais de 140 mil doses de Coronavac vencem no DF

Segundo a Secretaria de Saúde, apenas 4,3% da população do Distrito Federal com faixa etária de 3 e 4 anos tomou a primeira dose

No final de agosto, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal já havia anunciado o vencimento de cerca de 3,5 mil doses do imunizante da Coronavac. Mas dias depois, a notícia é de que outras 140 mil doses da vacina, que eram destinadas para crianças de 3 e 4 anos, também venceram.

A Secretaria de Saúde chegou a solicitar ao Ministério da Saúde o remanejamento das doses, mas alega não ter recebido resposta ao pedido. A SES-DF disse que o órgão federal chegou a recolher 150 mil doses antes do vencimento, mas ainda restaram 140 mil, que agora foram perdidos.

Segundo o vacinômetro da Secretaria de Saúde, apenas 4,3% da população do Distrito Federal com faixa etária de 3 e 4 anos tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19.

O Distrito Federal não registra mortes pela doença desde o dia 10 de agosto. Até a última atualização da Secretaria de Saúde, feita no dia 6 de setembro, a capital federal registrou 11.825 óbitos.