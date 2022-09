Motorista perde o controle e bate em poste em Santa Maria

O motorista apresentava escoriações pelo corpo e alterações nos sinais vitais, mas estava consciente e orientado

Na madrugada desta segunda-feira (12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência na BR-040, na via de acesso à Santa Maria, antes do Atacadão, por volta das 3h11.

Raphael, de 25 anos, dirigia seu Fiat Uno quando perdeu o controle da direção e colidiu com um poste de iluminação pública. Quando os bombeiros chegaram ao local, tanto o motorista como o passageiro estavam deambulando na cena. Eles receberam atendimento e foram transportados ao Hospital Regional de Santa Maria.

O motorista apresentava escoriações pelo corpo e alterações nos sinais vitais, mas estava consciente e orientado. Já o segundo ocupante, também do sexo masculino e da mesma faixa etária, apresentava escoriações leves pelo corpo, e estava consciente e estável.

A empresa que gerencia a luz da região foi acionada para desativar a energia dos cabos ligados ao poste, para que o veículo pudesse ser retirado do local.