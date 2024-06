Alunos de escolas públicas terão cinema de rua de graça, no Cruzeiro

O fim de semana começa mais cedo para alunos de escolas públicas do DF. De quinta-feira (27) a sábado (29), haverá cinema ao ar livre na SHCES Quadra 1205, no Cruzeiro. Organizado pelo Instituto Planalto, o evento tem apoio da Administração Regional do Cruzeiro e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), sendo voltado a crianças de 6 a 12 anos.

Os filmes em cartaz são A Bicharada Contra-ataca, A Cinco Passos de Você, A Vida Extraordinária de David Copperfield, Sapatinho Vermelho e os 7 Anões e Truque de Mestre.

“Eventos como o cinema de rua proporcionam uma experiência única de socialização e aprendizado fora do ambiente escolar, promovendo a inclusão e o acesso à arte; essas iniciativas são fundamentais para nossas crianças”, avalia o administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires.

De acordo com a produção da cerimônia cultural, desde clássicos atemporais até produções contemporâneas, cada sessão foi cuidadosamente selecionada para enriquecer o aprendizado, inspirar a imaginação e a criatividade dos alunos.

Confira, abaixo, a programação.

Quinta-feira

⇒ Sapatinho Vermelho e os 7 Anões: sessões às 8h e às 14h, para alunos do Jardim de Infância nº 02

Sexta

⇒ A Cinco Passos de Você: sessões às 8h e às 12h, para alunos do CEF Athos Bulcão

⇒ Truque de Mestre: sessões às 14h e às 16h, para alunos do CEF Athos Bulcão

Sábado

⇒ A Bicharada Contra-ataca: sessão às 8h, para alunos da Associação Viver

⇒ A Vida Extraordinária de David Copperfield: sessão às 14h, para alunos do CEF Athos Bulcão.

*Com informações da Agência Brasília