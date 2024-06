PF investiga organização criminosa que teria fraudado R$ 57 milhões em precatórios

Com o objetivo de investigar uma organização criminosa fraudadora de precatórios, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta (26/06) a operação Predatórios. Durante a ação foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em um escritório de advocacia e nas residências de envolvidos na organização.

Segundo a PF, a investigação foi iniciada neste mês de junho a partir da prisão de dois envolvidos, após comunicação da área de segurança da instituição bancária, quando efetuavam o levantamento de um precatório judicial no valor de R$ 57 milhões em agência da Caixa Econômica Federal – CEF na Esplanada dos Ministérios.

Com a prisão em flagrante outros integrantes do grupo foram identificados. Foi constatado pela PF que os envolvidos se utilizavam de documentação falsa para efetuar o levantamento de precatório judicial junto à CEF. A polícia segue com a investigação para a identificação dos demais integrantes do grupo, bem como de outros crimes anteriores com o mesmo modus operandi.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado contra a Caixa Econômica, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa, sem prejuízo de outros crimes que possam ser identificados a partir das ações desencadeadas na data de hoje.