Parceria promove vacinação de servidores da Educação contra a gripe

Nesta quarta-feira (26), uma ação conjunta das secretarias de Educação (SEE) e de Saúde (SES) do Distrito Federal promoveu a vacinação dos servidores contra o vírus da influenza. A campanha faz parte das ações de qualidade de vida e bem-estar no trabalho, promovida pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SEEDF, em parceria com a Saúde, com o objetivo de intensificar a proteção da população contra a gripe.

A vacinação se iniciou às 8h e vai até as 17h, no Espaço da Mulher, na sede da SEE. Cerca de 200 servidores se vacinaram pela manhã. A subsecretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula Aguiar, esteve no local pela manhã e destacou o alcance da ação feita com servidores da Educação.

“A educação é a base da mudança. Quando trazemos uma ação dessa para a sede da secretaria, temos um efeito em cadeia. A ideia vai se expandindo para as regionais de ensino, das regionais para as escolas e isso vai se solidificando para toda a sociedade. Nós temos quase meio milhão de estudantes na rede pública e cada estudante tem uma família por trás, daí você consegue imaginar o alcance dessa ação de saúde do servidor”, ressaltou a gestora.

Com essa parceria estratégica, as secretarias de Saúde e Educação reafirmam o compromisso com a saúde pública e a segurança dos profissionais que desempenham um papel vital na formação e desenvolvimento de crianças e jovens na rede pública de ensino.

A analista de políticas públicas da SEE Alana Costa ressaltou a importância da vacinação no ambiente de trabalho. “Eu achei essa ação aqui maravilhosa, porque há meses eu programo uma ida ao posto de saúde e não consigo, por não ter tempo. E, hoje, poder vacinar aqui, de forma rápida e segura, facilitou muito a minha vida”, disse.

Vacinação contra a influenza

A campanha de vacinação contra a influenza foi iniciada no Distrito Federal em 19 de março de 2024, inicialmente para públicos prioritários. No entanto, no início de maio, a campanha foi ampliada para todos os públicos e passou a disponibilizar vacinas para bebês acima dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todas as pessoas devem comparecer a um local de vacinação com caderneta de vacinação e documento de identificação.

Uma das metas das campanhas itinerantes é facilitar o acesso às vacinas, segundo a coordenadora de Atenção Primária à Saúde (Coaps) da SES, Sandra Araújo. “O objetivo é ampliar o acesso do usuário aos serviços, possibilitando a ampliação da cobertura vacinal da população, bem como garantindo a oferta de outros serviços em seu local de trabalho”, explicou a gestora.

*Com informações da Agência Brasília