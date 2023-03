Agente penitenciário federal é pego com plantação de maconha em casa

Além da plantação, o agente recebeu anabolizantes pelo correio. Uma jovem também foi presa após receber cocaína pelo correio

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (09),um agente penitenciário federal, de 40 anos, e uma jovem de 23 anos, por tráfico de drogas, no âmbito da Operação Tracking.

De acordo com as investigações, o agente recebeu em sua residência medicamentos anabolizantes. Os anabolizantes teriam sido recebidos pelo Correio. Durante as buscas realizadas na casa do suspeito em Ceilândia, foram encontradas porções de maconha, e ainda uma plantação da droga no quintal da residência.

Em seu interrogatório, o homem disse que as drogas e os medicamentos anabolizantes seriam para seu uso pessoal e negou a venda a terceiros. Já a jovem, foi presa em Samambaia após receber uma encomenda de mais de 3kg de cocaína.

Segundo a 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), as drogas entraram no Distrito Federal pelo aeroporto Juscelino Kubitschek, e teriam vindo do estado de São Paulo.

Após as providências legais, os autores foram encaminhados à Carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.

A Corregedoria do Ministério da Justiça foi comunicada acerca da prisão do agente penitenciário federal para adoção das providências administrativas pertinentes.