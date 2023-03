Efetivo da PMDF está em déficit

Segundo Avelar, a corporação já teve 16 mil policiais na ativa, mas, atualmente, conta apenas com 10 mil ativos

Elisa Costa e Geovanna Bispo

Após a inauguração do 6º Batalhão, que fica na Esplanada dos Ministérios, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o Secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, comentaram que, atualmente, o efetivo da Polícia Militar do DF (PMDF) está em déficit.

“Nós temos chamado de forma contínua concursos públicos. Do governo passado para cá, já demos posse a mais de quatro mil PMs, mas, muitos deles, por causa de projetos polêmicos, se aposentam mais cedo com medo de perder alguma garantia que conseguiram ao longo de sua carreira”, explica a mandatária.

Segundo Avelar, a corporação já teve 16 mil policiais na ativa, mas, atualmente, conta apenas com 10 mil ativos. Ainda assim, o secretário afirma que o combate à criminalidade não é prejudicado.

6º Batalhão

O 6º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ganhou uma nova instalação na tarde desta quinta-feira (09), que vai poder abrigar 500 policiais para atuarem de prontidão na segurança dos Poderes da República.

Do efetivo local, 277 são novos integrantes, convocados para reforçar a fiscalização da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes.

“Temos o dever constitucional de prestar a segurança à democracia. Essa segurança nunca falhou. Foram 52 dias desde a visita que fizemos aqui, um batalhão que tava em condição ruim, então conseguimos outra ala e estamos renomeando esse batalhão, a partir de hoje chama Batalhão da Segurança dos Poderes da República. Ninguém quebra uma democracia solida, a segurança está de pé e a inauguração dá conforto para esses entes que representam a democracia. O dia 8 de janeiro nunca mais acontecera, essa tropa tem a consciência que isso não reflete a nossa PM”, disse a governadora em discurso.

Marcaram presença o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, os deputados distritais Hermeto, João Cardoso, Iolando, Joaquim Roriz, deputado. Federal Julio Cesar Ribeiro e Reginaldo Veras, o Chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a Procuradora-geral do DF, Ludmila Galvão e os presidentes de empresas Caesb e Novacap.